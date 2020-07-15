В Госдуме хотят платить тем, кто найдет просрочку в магазинах

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Ранее в Госдуме разработали законопроект о переработке пищевых продуктов, напоминает сайт « Дни.ру ». Товары с истекшим сроком годности предлагалось пускать на корм животным, а также перерабатывать в удобрения или биогаз, передает телеканал 360 .

В своем обращении Власов просит Роспотребнадзор рассмотреть введение такого положения. В случае его принятия, по словам депутата, в России появится общественный контроль за нарушениями, связанными с продажей просроченных товаров.

«Гражданин, который выявит факт правонарушения и заявит об этом в контролирующие органы, сможет рассчитывать при наложении штрафа на половину его суммы», — приводит RT выдержку из документа. Сейчас на юрлиц, допустивших реализацию продуктов с истекшим сроком годности, налагается административный штраф в размере от 20 до 30 тыс. рублей.

Россиянам могут начать платить за обнаружение просроченных продуктов в магазинах. С таким предложением к главе Роспотребнадзора выступил депутат Госдумы Василий Власов.

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