14 июля 2020

В Госдуме хотят платить тем, кто найдет просрочку в магазинах

© Служба новостей «URA.RU»
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С 15 июня на территории Курганской области вводится обязательный масочный режим. Виды города. Курган, покупатель, продукты, продуктовая корзина, медицинская маска, супермаркет, женщина, масочный режим
Обнаружившие просроченные товары смогут подзаработать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Россиянам могут начать платить за обнаружение просроченных продуктов в магазинах. С таким предложением к главе Роспотребнадзора выступил депутат Госдумы Василий Власов.

«Гражданин, который выявит факт правонарушения и заявит об этом в контролирующие органы, сможет рассчитывать при наложении штрафа на половину его суммы», — приводит RT выдержку из документа. Сейчас на юрлиц, допустивших реализацию продуктов с истекшим сроком годности, налагается административный штраф в размере от 20 до 30 тыс. рублей.

В своем обращении Власов просит Роспотребнадзор рассмотреть введение такого положения. В случае его принятия, по словам депутата, в России появится общественный контроль за нарушениями, связанными с продажей просроченных товаров.

Ранее в Госдуме разработали законопроект о переработке пищевых продуктов, напоминает сайт «Дни.ру». Товары с истекшим сроком годности предлагалось пускать на корм животным, а также перерабатывать в удобрения или биогаз, передает телеканал 360.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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