В Госдуме хотят платить тем, кто найдет просрочку в магазинах

Россиянам могут начать платить за обнаружение просроченных продуктов в магазинах. С таким предложением к главе Роспотребнадзора выступил депутат Госдумы Василий Власов.
«Гражданин, который выявит факт правонарушения и заявит об этом в контролирующие органы, сможет рассчитывать при наложении штрафа на половину его суммы», — приводит RT выдержку из документа. Сейчас на юрлиц, допустивших реализацию продуктов с истекшим сроком годности, налагается административный штраф в размере от 20 до 30 тыс. рублей.
В своем обращении Власов просит Роспотребнадзор рассмотреть введение такого положения. В случае его принятия, по словам депутата, в России появится общественный контроль за нарушениями, связанными с продажей просроченных товаров.
Ранее в Госдуме разработали законопроект о переработке пищевых продуктов, напоминает сайт «Дни.ру». Товары с истекшим сроком годности предлагалось пускать на корм животным, а также перерабатывать в удобрения или биогаз, передает телеканал 360.
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