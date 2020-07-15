Дочь главы единороссов свердловского города подозревают в краже

Глава ячейки «Единой России» Наталья Воробьева не первый раз попадает в скандал Фото: страница Натальи Воробьевой в Facebook

Дочь вице-спикера думы Первоуральска, по совместительству — секретаря политсовета «Единой России» этого города Натальи Воробьевой 27-летняя Валерия Акулова подозревается в краже кошелька в магазине. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 7 июля в магазине NL в Екатеринбурге — приехав туда вместе с подругой, Акулова увидела на прилавке чужой кошелек, не смогла удержаться и забрала его себе. Проверив в машине содержимое, она обнаружила в нем восемь тысяч рублей и уехала по своим делам.

Валерия Акулова ездит на Land Cruiser Prado и делает маникюр Фото: ее страница в соцсети «ВКонтакте»

Восстановить картину произошедшего удалось по камерам наблюдения — уже на следующий день Акуловой стали звонить полицейские, однако она не отвечала. «Мне поступает много звонков, и я не беру трубку с неизвестных номеров», — пояснила она потом сотрудникам МВД.

Тогда полицейские приехали к ее маме — руководителю отделения партии «Единая Россия» в Первоуральске Наталье Воробьевой. После этого Валерия явилась в отделение полиции и выдала кошелек, объяснив сотрудникам МВД, что вовсе не хотела его присваивать — просто не знала, куда сдать.

По данным URA.RU, дело пока не возбуждено — продолжается проверка. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу пообещали прокомментировать историю позже. Получить комментарий Акуловой к моменту публикации не удалось — по номеру телефону, указанному в ее соцсетях, никто не ответил. Ее мать Наталья Воробьева получила сообщение в мессенджере, но не ответила на него.

Депутат гордумы Первоуральска, глава местного отделения «Единой России» Наталья Воробьева уже не в первый раз попадает в скандалы. Два года назад она устроила фотосессию в детской песочнице, в которую завезли свежий песок. Несмотря на лето, депутат нарядилась в шиншилловую шубу и привлекла к акции двух детей, на которых надели кепки с символикой «ЕР» — история вызвала оживленное обсуждение в соцсетях, а позже фотографии Воробьевой в шубе стали использовать в рекламных целях меховые салоны.