Экс-министра энергетики Свердловской области будут судить за взятки на 4,4 млн рублей

Суд над Смирновым пройдет 10 ноября Фото: Илья Московец © URA.RU

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга 10 ноября начнет рассматривать дело бывшего министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова и двух его заместителей, обвиняемых в получении взяток на общую сумму более 4,4 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Верх-Исетского суда.

«Смирнов совместно с заместителями получил через посредника взятки на сумму более 4,4 млн рублей. Смирнов получил свыше 980 тысяч рублей, его первый заместитель Игорь Чикризов — не менее 1 млн рублей, а заместитель министра Андрей Кислицын — не менее 2,5 млн рублей. Взятки были переданы за общее покровительство при выполнении муниципальных контрактов в сфере проектирования объектов водоснабжения», — сообщает суд.