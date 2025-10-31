Экс-министра энергетики Свердловской области будут судить за взятки на 4,4 млн рублей
Суд над Смирновым пройдет 10 ноября
Фото: Илья Московец © URA.RU
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга 10 ноября начнет рассматривать дело бывшего министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова и двух его заместителей, обвиняемых в получении взяток на общую сумму более 4,4 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Верх-Исетского суда.
«Смирнов совместно с заместителями получил через посредника взятки на сумму более 4,4 млн рублей. Смирнов получил свыше 980 тысяч рублей, его первый заместитель Игорь Чикризов — не менее 1 млн рублей, а заместитель министра Андрей Кислицын — не менее 2,5 млн рублей. Взятки были переданы за общее покровительство при выполнении муниципальных контрактов в сфере проектирования объектов водоснабжения», — сообщает суд.
Уголовное преследование в отношении главного инженера одной из компаний и посредника прекращено в связи с тем, что они способствовали раскрытию и расследованию преступления, отметили в надзорном ведомстве. Всем троим фигурантам дела грозит наказание по статье о получении взятки группой лиц по предварительному сговору.
