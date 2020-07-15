В «Единой России» предлагают меры по сдерживанию цен на лекарства

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Также правительство одобрило предложение «Единой России» об упрощении регистрации лекарств для тяжелобольных детей. Раньше в отношении некоторых родителей возбуждали уголовные дела из-за ввоза в Россию незарегистрированных препаратов для больных детей. Новые меры сделали эту категорию медикаментов доступнее. Помимо этого увеличены выплаты по больничному до уровня МРОТ. Для российских врачей фракция разработала единый стандарт безопасности. Он обеспечит всех медработников индивидуальными средствами защиты и оптимизирует работу больниц, чтобы минимизировать риск вспышек инфекционных заболеваний.

Это не первые предложения фракции в области совершенствования фармакологии. Например, с 1 июля по инициативе единороссов вступили в силу новые правила маркировки лекарств. Эта мера позволяет каждому человеку отследить легальность происхождения препарата, дату и место его изготовления.

Секретарь генсовета партии Андрей Турчак напомнил, что закон о дистанционной продаже лекарств вступил в силу в апреле и уже доказал свою эффективность. «Тем не менее, там есть определенные ограничения для продавцов. Это направление необходимо развивать для укрепления конкуренции и повышения качества услуг. И, конечно, доступности препаратов для конечного потребителя. Партия уже подготовила ряд конкретных предложений на этот счет, в ближайшее время обсудим их с Минздравом, Росздравнадзором и участниками рынка», — заявил он.

Правительство РФ при активном участии партии «Единая Россия» разработало законопроект о дистанционной продаже лекарств, которая сделает их более доступными. Пока этим инструментом могут пользоваться только аптеки, которые проработали на рынке не менее одного года, имеют лицензию, разветвленную сеть (не менее десяти филиалов), сайт, оборудованные помещения и курьерскую службу.

Закон о дистанционной продаже лекарств вступил в силу в апреле Фото: Александр Елизаров © URA.RU

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