Курганская область приблизилась к смягчению карантина

Больше всего заболевших коронавирусом в регионе лечат в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области 18 июля подтвердились 49 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. Позитивная динамика (накануне было 50 новых случаев) дает шанс на смягчение карантина.

«В Кургане 33 заболевших. Остальные из Кетовского, Куртамышского, Шумихинского, Далматовского, Шатровского, Шадринского и Петуховского районов. За последние сутки по выздоровлению выписаны 35 человек», — говорится в сообщении оперштаба.

С начала эпидемии в регионе всего выявили 1752 случаев заражения. Больше всего заболевших за день в регионе выявили 11 июля. Тогда зафиксировали 65 случаев.

1 апреля в Курганской области ввели режим самоизоляции из-за угрозы распространения COVID-19 ввели, он сохраняется для людей старше 65 лет. 15 июня был введен обязательный масочный режим. С 30 июня можно посещать кинотеатры, а с 10 июля курганцы могут есть в помещениях кафе и ресторанов. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион.