17 июля 2020
16 июля 2020

Курганская область приблизилась к смягчению карантина

© Служба новостей «URA.RU»
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Баннер ритуальных услуг. Курган , зона карантина
Больше всего заболевших коронавирусом в регионе лечат в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Курганской области 18 июля подтвердились 49 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. Позитивная динамика (накануне было 50 новых случаев) дает шанс на смягчение карантина.

«В Кургане 33 заболевших. Остальные из Кетовского, Куртамышского, Шумихинского, Далматовского, Шатровского, Шадринского и Петуховского районов. За последние сутки по выздоровлению выписаны 35 человек», — говорится в сообщении оперштаба.

С начала эпидемии в регионе всего выявили 1752 случаев заражения. Больше всего заболевших за день в регионе выявили 11 июля. Тогда зафиксировали 65 случаев.

1 апреля в Курганской области ввели режим самоизоляции из-за угрозы распространения COVID-19 ввели, он сохраняется для людей старше 65 лет. 15 июня был введен обязательный масочный режим. С 30 июня можно посещать кинотеатры, а с 10 июля курганцы могут есть в помещениях кафе и ресторанов. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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