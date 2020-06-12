В Курганской области ввели новое ограничение из-за коронавируса

С 15 июня в области вводится масочный и пропускной режимы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти Курганской области приняли решение ввести с 15 июня на территории региона обязательный масочный режим. Об этом сообщает областной оперштаб.

«На сегодняшний день протестировано более 40 тысяч жителей региона. 53% случаев являются бессимптомными, поэтому необходимо усилить масочный и перчаточный режим», — заявил руководитель курганского Роспотребнадзора Григорий Хохлов. По его мнению, маска является эффективным средством защиты от коронавирусной инфекции.

Маски нужно будет носить во всех общественных местах, учреждениях торговли и услуг — магазинах, банках, аэропортах, вокзалах, аптеках, салонах красоты. Для дополнительной защиты в общественном транспорте необходимо будет также надевать перчатки.

Ранее в Курганской области отменили запрет на въезд для граждан с пропиской в других регионах. Так, приезжающие в регион люди без регистрации в Курганской области обязаны предоставить справку с отрицательным результатом теста на коронавирус. Помимо этого, для всех пребывающих в Зауралье вводят режим разделения потоков и измерение температуры.