26 июня 2020
25 июня 2020

В Курганской области разрешили работать кинотеатрам и общепиту. Но есть условия

© Служба новостей «URA.RU»
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Каннские львы 2015 в Синемапарк. Екатеринбург, кинотеатр, кинозал
Организациям необходимо проводить противоэпидемиологические мероприятия по борьбе с COVID-19 Фото: Александр Мамаев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Курганской области разрешил кинотеатрам, уличным кафе и ресторанам с верандами вернуться к работе с 30 июня. Документ с решением опубликовал заместитель губернатора Курганской области по экономической политике Владимир Архипов.

«Разрешить с 30 июня 2020 года работу кинотеатров (кинозалов), уличных кафе, уличных веранд, террас ресторанов и иных предприятий общественного питания с обязательным проведением санитарно-противоэпидемиологических мероприятий по предупреждению и распространению новой коронавирусной инфекции», — говорится в выписке решения оперштаба. Заключение было принято 26 июня.

В Курганской области режим самоизоляции из-за угрозы распространения COVID-19 начал действовать с 1 апреля. 15 июня был введен обязательный масочный режим. 19 июня появились новые правила въезда в регион.

Фото: Владимир Архипов, VK

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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