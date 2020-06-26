Организациям необходимо проводить противоэпидемиологические мероприятия по борьбе с COVID-19 Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Курганской области разрешил кинотеатрам, уличным кафе и ресторанам с верандами вернуться к работе с 30 июня. Документ с решением опубликовал заместитель губернатора Курганской области по экономической политике Владимир Архипов.

«Разрешить с 30 июня 2020 года работу кинотеатров (кинозалов), уличных кафе, уличных веранд, террас ресторанов и иных предприятий общественного питания с обязательным проведением санитарно-противоэпидемиологических мероприятий по предупреждению и распространению новой коронавирусной инфекции», — говорится в выписке решения оперштаба. Заключение было принято 26 июня.

В Курганской области режим самоизоляции из-за угрозы распространения COVID-19 начал действовать с 1 апреля. 15 июня был введен обязательный масочный режим. 19 июня появились новые правила въезда в регион.

Фото: Владимир Архипов, VK