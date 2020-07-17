Несмотря на возможные послабления, нормы безопасности пока придется соблюдать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Снижение количества новых заболевших коронавирусом в Курганской области дает возможность властям региона ослабить режим, связанный с COVID-19. Согласно оптимистичному и стабильному прогнозам уже 17 июля можно будет ослабить карантин, и только резкое повышение числа новых зараженных не позволит это сделать.

Для нового этапа снятия ограничений региону нужно четыре дня подряд выполнять три условия: наличие свободного коечного фонда — не менее 50% от нормативной потребности (для Курганской области — 207 свободных коек), охват тестированием на COVID-19 — не менее 70 на 100 тысяч населения в день, коэффициент распространения инфекции не должен превышать 1,0. В области не выполняют третье условие, но уже три дня подряд этот коэффициент ниже единицы.

Согласно прогнозу URA.RU, область сможет перейти на новый этап снятия ограничений в ближайшую неделю, если события будут развиваться по оптимистичному или стабильному сценарию. По оптимистичному сценарию число новых зараженных должно снижаться каждый день на три человека. Тогда необходимый коэффициент не поднимется выше единицы.

Если события будут развиваться по стабильному сценарию, коэффициент распространения останется ниже единицы шесть дней подряд. Этого хватит для ослабления карантина. Так будут развиваться события, если в регионе будут ежедневно регистрировать по 59 новых случаев заражения COVID-19 (среднее значение по итогам последних семи дней).

Для пессимистичного варианта нужно, чтобы 17 июля обнаружили не менее 88 новых случаев заражения коронавируса. Только тогда вводить новые послабления властям будет не рекомендовано.

На 16 июля в регионе всего подтвердили 1653 случая коронавирусной инфекции. Из них: 888 человек выздоровело, двое скончались от сопутствующих заболеваний, один — от коронавируса. Несмотря на обязательный масочный режим, курганцы с 10 июля могут посещать кафе и рестораны. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион.

Скрин: URA.RU

Скрин: URA.RU

Скрин: URA.RU