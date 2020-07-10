Курганские власти изменили правила въезда в регион

При въезде в Курганскую область больше не нужно иметь справку об отсутствии COVID-19 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области смягчили правила въезда в регион, которые вводились из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. В частности, отменяется требование предъявлять справку об отсутствии этого заболевания, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«Для въезда в Курганскую область гражданам больше не нужно предъявлять справку об отсутствии коронавируса», — говорится в сообщении оперштаба. Это решение вступит в силу с 11 июля.

Справка требовалась гражданам, которые приезжали из ХМАО, ЯНАО, Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Якутии и Мурманской области. «В текущей ситуации неверным будет считать, что в этих субъектах ситуация хуже, чем в остальных», — пояснили свое решение в оперативном штабе. Кроме того, в летний период резко выросла внутренняя миграция. Правила въезда смягчили, чтобы не осложнять людям выезд в отпуск и посещение родственников.

Несмотря на это, в Курганской области продолжает действовать обязательный масочный режим. Медицинские маски нужно надевать в любых местах, где оказываются какие-либо услуги. Пожилым гражданам и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано по возможности не посещать общественные места.

В Курганской области 1 апреля из-за угрозы COVID-19 ввели режим самоизоляции. 15 июня был введен обязательный масочный режим. 19 июня появились новые правила въезда в регион. В настоящее время ограничения постепенно смягчают, несмотря на то, что в регионе ежедневно выявляют более 50 новых зараженных COVID-19. По словам директора департамента здравоохранения Ларисы Кокориной, регион сумел грамотно воспользоваться временем обязательной самоизоляции, восполнить запасы лекарств, средств защиты, закупить необходимое оборудование и развернуть инфекционный госпиталь.