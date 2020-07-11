Курганская область обновила рекорд по заболевшим коронавирусом

Больных коронавирусом лечат в Кургане и в нескольких районах региона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области 11 июля подтвердилось 65 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

«65», — говорится в сообщении оперштаба. Из них 23 человека — в Кургане. Остальные случаи зафиксированы Шадринске, а также Каргапольском, Кетовском, Варгашинском, Куртамышском, Петуховском, Шумихинском, Щучанском и Юргамышском районах.

С начала эпидемии в регионе всего выявили 1368 заболевших. Ранее больше всего заболевших за день в регионе выявили 10 июля. Тогда подтвердили 63 случая. Ситуация в регионе развивается согласно пессимистичному прогнозу URA.RU.

1 апреля в Курганской области ввели режим самоизоляции из-за угрозы распространения COVID-19, он сохраняется для людей старше 65 лет. 15 июня был введен обязательный масочный режим. С 30 июня можно посещать кинотеатры, а с 10 июля курганцы могут есть в помещениях кафе и ресторанов. 11 июля ввели новые правила въезда в регион.