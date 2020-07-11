10 июля 2020
09 июля 2020

Курганская область обновила рекорд по заболевшим коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Больных коронавирусом лечат в Кургане и в нескольких районах региона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Курганской области 11 июля подтвердилось 65 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

«65», — говорится в сообщении оперштаба. Из них 23 человека — в Кургане. Остальные случаи зафиксированы Шадринске, а также Каргапольском, Кетовском, Варгашинском, Куртамышском, Петуховском, Шумихинском, Щучанском и Юргамышском районах.

С начала эпидемии в регионе всего выявили 1368 заболевших. Ранее больше всего заболевших за день в регионе выявили 10 июля. Тогда подтвердили 63 случая. Ситуация в регионе развивается согласно пессимистичному прогнозу URA.RU.

1 апреля в Курганской области ввели режим самоизоляции из-за угрозы распространения COVID-19, он сохраняется для людей старше 65 лет. 15 июня был введен обязательный масочный режим. С 30 июня можно посещать кинотеатры, а с 10 июля курганцы могут есть в помещениях кафе и ресторанов. 11 июля ввели новые правила въезда в регион.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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