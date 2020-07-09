Неожиданное послабление карантина ввели в Курганской области

Пока представители общепита могут принимать посетителей только на открытых пространствах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области с 10 июля смогут работать организации общественного питания. Об этом в четверг сообщил заместитель губернатора Владимир Архипов. При этом, с 5 числа ежедневно в области выявляют более 50 новых зараженных коронавирусной инфекцией. Власти связали это с послаблением ограничений.

«Оперативным штабом области с 10 июля разрешается работа организаций общественного питания. Деятельность общепита вместе с тем будет возможна при условии выполнения правил, не только ранее заявленных в рекомендациях Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции, но и ряда других», — написал на своей странице «ВКонтакте» Архипов со ссылкой на распоряжение оперштаба.

Что касается ограничений, речь идет о работе общепитов до 00:00, соблюдением социальной дистанции между столами в 1,5 метра (не больше восьми посетителей за одним столом), работе только по предварительной записи, а также запрете на массовые мероприятия (банкеты, концерты) за исключением поминок. За нарушение этих правил гражданам грозит штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей, должностным лицам — от 10 до 15 тысяч, для предпринимателей — от 30 до 50 тысяч, для юрлиц — от 100 до 300 тысяч.

30 июня власти регионе разрешили открыть уличные кафе и кинотеатры. 15 июня был введен обязательный масочный режим. 19 июня появились новые правила въезда в регион. Жители региона старше 65 лет должны соблюдать режим самоизоляции, который местные власти ввели 1 апреля.