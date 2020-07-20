В Госдуме выступили против многодневных выборов

Оппозиционные партии выступают против многодневного голосования Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Центризбирком и «Единая Россия» считают практику голосования в течение нескольких дней оптимальным вариантом для всех участников выборов. Однако представители других парламентских партий против такого подхода. Говорят, новация затруднит работу наблюдателей и создаст возможности для фальсификаций.

В середине июля, напомним, Госдума приняла во втором чтении законопроект, позволяющий проводить выборы на протяжении нескольких дней, как это было сделано на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию. Единого дня голосования норма не коснется, а на парламентских выборах в 2021 году новый механизм уже может быть опробован.

«Мы проводили анализ новой формы голосования в течение нескольких дней. Эта новация была положительно встречена участниками. Как с точки зрения удобства, так и с точки зрения соблюдения эпидемиологической безопасности», — приводит газета «Известия» слова члена Центризбиркома Евгения Шевченко. Аналогичной позиции придерживаются в партии власти. По словам замсекретаря генерального совета «ЕР» Сергея Перминова, результаты соцопросов почти во всех регионах страны показали, что от 65% до 80% респондентов одобряют нововведение.

Парламентская оппозиция не согласна. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов считает, что многодневное голосование похоже на досрочное, поэтому поставит легитимность выборов под вопрос. «Именно во время проведения досрочного голосования происходит большая часть вбросов и фальсификаций, которые потом становятся предметом громких разбирательств», — считает политик.

Кроме того, новация сильно усложнит процедуру наблюдения и подсчета голосов, считает зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин. Еще одна проблема, по его словам, в том, что законопроект сильно ухудшает возможность контроля для оппозиционных партий. С этим согласен и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В качестве примера он привел процесс голосования на кораблях и на дому. В то же время он признал, что норма даст возможность воспользоваться избирательным правом большему числу людей.

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