Россиян избавят от страховых платежей по ипотеке

Ранее глава Минстроя РФ Владимир Якушев отметил, что в правительстве страны рассмотрят возможность продления программы льготной ипотеки со ставкой в 6,5% годовых, передает агентство Nation News . Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме, заявил, что решение о возможности продления программы будет принято осенью, пишет RT .

В Центробанке РФ полагают, что новый подход поспособствует снижению стоимости ипотеки, а сделки станут прозрачнее. По расчетам регулятора, если бы подобная концепция уже применялась, то стоимость ипотечного кредита в 2019 году была бы ниже на 0,15—0,67%.

«Сам банк, выдавая ипотеку, страхует приобретаемую недвижимость, жизнь и здоровье заемщика. Такая страховка будет обязательной, и ее сумма будет учтена в полной стоимости кредита», — говорится в сообщении финансового регулятора. Сейчас страховку покупает заемщик, в то же время агентом зачастую выступает банк, который оставляет себе большую часть страховой премии.

При выдаче ипотеки россиянам банки должны будут сами страховать приобретаемую недвижимость, жизнь и здоровье заемщика. Об этом говорится на сайте Центробанка РФ.

Банки должны будут сами страховать приобретаемую недвижимость, жизнь и здоровье заемщика Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

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