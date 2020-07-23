22 июля 2020

Россиян избавят от страховых платежей по ипотеке

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, ипотека, башенные краны, строящийся дом
Банки должны будут сами страховать приобретаемую недвижимость, жизнь и здоровье заемщика Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

При выдаче ипотеки россиянам банки должны будут сами страховать приобретаемую недвижимость, жизнь и здоровье заемщика. Об этом говорится на сайте Центробанка РФ.

«Сам банк, выдавая ипотеку, страхует приобретаемую недвижимость, жизнь и здоровье заемщика. Такая страховка будет обязательной, и ее сумма будет учтена в полной стоимости кредита», — говорится в сообщении финансового регулятора. Сейчас страховку покупает заемщик, в то же время агентом зачастую выступает банк, который оставляет себе большую часть страховой премии.

В Центробанке РФ полагают, что новый подход поспособствует снижению стоимости ипотеки, а сделки станут прозрачнее. По расчетам регулятора, если бы подобная концепция уже применялась, то стоимость ипотечного кредита в 2019 году была бы ниже на 0,15—0,67%.

Ранее глава Минстроя РФ Владимир Якушев отметил, что в правительстве страны рассмотрят возможность продления программы льготной ипотеки со ставкой в 6,5% годовых, передает агентство Nation News. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме, заявил, что решение о возможности продления программы будет принято осенью, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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