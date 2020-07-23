Лукашенко пригрозил выгонять иностранные СМИ, «зовущие на майдан»

Президент Белоруссии посоветовал журналистам ехать в поле Фото: официальный сайт президента Республики Беларусь

Иностранных журналистов будут выгонять из Белоруссии за «призывы к майданам». С такой угрозой выступил президент республики Александр Лукашенко на совещании с руководством экономического блока страны.

«Не надо ждать никакого конца электоральной кампании. Выдворяйте отсюда, если они не соблюдают наши законы и зовут людей на майданы», — цитирует Life Лукашенко. По его словам, белорусским чиновникам нужно больше внимания уделять к работе на информационном поле и реагировать на «деструктивную информацию в СМИ».

Также Лукашенко предложил журналистам поехать в поле: освещать борьбу за урожай и фотографировать комбайнеров. «Расскажите об этих простых людях — работягах, которые кормят страну. Все ж завтра побегут в магазины, эти писаки, чтобы купить кусок хлеба себе, родным, близким, детям», — сказал президент. Ранее Лукашенко высказался о свободе слова в Белоруссии. По его словам, ее наличие не предполагает вседозволенности. Тогда политик пообещал навести в стране порядок, напоминает RT.

Сейчас в Белоруссии проходит период агитации перед президентскими выборами, которые намечены на 9 августа. Кандидатами на пост главы государства зарегистрированы пять человек, включая самого Лукашенко. При этом ЦИК отказал в регистрации двум претендентам — Валерия Цепкало и Виктора Бабарико, сообщает «Национальная служба новостей». Президентская компания сопровождается массовыми митингами против действующей власти, а также задержаниями оппозиционных политиков и активистов.