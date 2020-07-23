Пенсионные накопления россиян хотят вложить в золото

Пенсионные фонды смогут инвестировать в клиринговые сертификаты участия, депозиты с центральным контрагентом и драгоценные металлы Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Негосударственным пенсионным фондам могут разрешить инвестировать накопления граждан в драгоценные металлы, в том числе в золото. Об этом в четверг на пресс-конференции заявил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Для негосударственных пенсионных фондов (НПФ) мы хотим расширить перечень инструментов, в которые они могут инвестировать свои средства», — цитирует «Интерфакс» Аксакова. По его словам, законопроект планируют внести в Госдуму на следующей неделе. Отмечается, что пенсионные фонды смогут инвестировать в клиринговые сертификаты участия, депозиты с центральным контрагентом и драгоценные металлы.

Сейчас НПФы могут инвестировать накопления россиян в ценные бумаги, облигации российских эмитентов, депозиты в валюте и рублях. Банк России может ограничивать инвестиции пенсионных фондов.

Ранее экономист Константин Юрченко рассказал, что накопить большую пенсию можно с помощью негосударственных пенсионных фондов. По его словам, такой вариант несет в себе некоторые риски, однако до сих пор не возникало повода усомниться в стабильности НПФ. Были случаи, когда при сверке счетов клиентов НПФ были обнаружены расхождения в суммах до 40-50 тыс р., сообщает телеканал 360.