В России хотят бороться с безработицей введением нового налога

Налог может быть сопоставим с 13% НДФЛ со средней зарплаты определенной профессии. Собранные деньги, по словам Зубарева, стоит направлять не только в бюджет, но и на повышение компетентности людей, развития рынка труда в целом. Идею уже поддержали в комитете Госдумы по бюджету и налогам, Общественной палате и «Деловой России». В министерстве изданию сказали, что инициатива еще не поступила на рассмотрение ведомства.

По словам члена комитета Госдумы по бюджету и налогам Виктора Зубарева, работодателям становится дешевле и выгоднее «нанимать» роботов, труд которых не нужно оплачивать. Как итог — государство теряет НДФЛ, а также страховые и пенсионные взносы. В связи с этим Минфин РФ направил в Институт прогрессивного образования письмо с предложением ввести специальный налог на роботов, которые заменяют живых работников.

«Роботизированные технологии сегодня активно заменяют людей не только на промышленных предприятиях, искусственный интеллект начинают использовать вместо работников других распространенных профессий. В результате в ближайшие 10—15 лет около 20 млн россиян могут быть уволены», — приводит газета « Известия» слова директора Института прогрессивного образования Анны Маркс.

Минфин России предложил ввести в стране налог на роботов, а собранные деньги направлять в специально созданный для этого Фонд переподготовки уязвимых профессий. Инициатива связана с тем, что следствием роботизации в ближайшем будущем произойдет резкий рост безработицы.

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