Посол РФ в Каире назвал условие открытия границ с Египтом

Египетские власти опасаются террористической опасности для российских туристов Фото: Алена Полозова © URA.RU

новость из сюжета Самолет «Когалымавиа» с российскими туристами на борту разбился в Египте

Восстановление регулярного авиасообщения с Египтом зависит от террористической ситуации на Синайском полуострове. Об этом заявил посол РФ в Египте Георгий Борисенко.

Дипломат напомнил, что авиасообщение с двумя странами прерывалось с 2015 года, когда над территорией Египта был сбит российский пассажирский самолет компании «Когалымавиа». По словам Борисенко, в ходе расследования инцидента российские спецслужбы установили, что теракт был совершен в отместку за ведение военной операции в Сирии.

«Пока что в Сирии операция не закончена, соответственно — все опасности, риски сохраняются», — цитирует Борисенко РИА «Новости». По его словам, российские специалисты вместе с египетскими коллегами проверяют аэропорты Шарм-эль-Шейха и Хургады на соблюдение всех стандартов безопасности.

Дипломат выразил надежду, что в обозримые сроки удастся восстановить авиасообщение между двумя странами. В прежние годы Египет посещало более трех миллионов российских туристов.

Российский лайнер Airbus A321 компании «Когалымавиа» потерпел крушение на Синайском полуострове в 2015 году, пишет «Национальная служба новостей». В результате крушения погибли 224 человека.

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