В Севастополе арестовали военного за госизмену в пользу Украины

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Крым март 2017, Симферополь, Севастополь, Бахчисарай, Керчь, севастополь, флот, корабль, крейсер, ВМФ
Задержанный являлся военнослужащим Черноморского флота РФ Фото: Константин Михальчевский © URA.RU

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Севастополе моряка Черноморского флота РФ. По данным силовиков, он работал на украинскую военную разведку.

«В Севастополе задержан военнослужащий Черноморского флота, собиравший и передававший в Главное управление разведки Минобороны Украины составляющие государственную тайну сведения», — цитирует RT представителей ФСБ. В отношении моряка возбуждено уголовное дело за госизмену.

Уточняется, что военный заключен под стражу. При этом силовики не сообщают, когда именно его задержали

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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