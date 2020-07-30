В Севастополе арестовали военного за госизмену в пользу Украины

Задержанный являлся военнослужащим Черноморского флота РФ
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Севастополе моряка Черноморского флота РФ. По данным силовиков, он работал на украинскую военную разведку.
«В Севастополе задержан военнослужащий Черноморского флота, собиравший и передававший в Главное управление разведки Минобороны Украины составляющие государственную тайну сведения», — цитирует RT представителей ФСБ. В отношении моряка возбуждено уголовное дело за госизмену.
Уточняется, что военный заключен под стражу. При этом силовики не сообщают, когда именно его задержали
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