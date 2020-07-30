В Кремле ответили на критику Дерипаски о борьбе против санкций

В Кремле раскритиковали слова российского бизнесмена Олега Дерипаски, который сказал, что борьбой с последствиями американских санкций против России занимаются четыре человека. Об этом во время конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Некоторые предприниматели хотели бы, чтобы процессы по суверенизации экономики и импортозамещению в секторе производств производились быстрее. Но говорить, что этим занимаются только четыре человека неверно», — отметил Песков, отвечая на вопрос URA.RU. По словам официального представителя Кремля, над минимизацией эффектов от санкций США работает правительство, руководство и промышленность страны.
Ранее Олег Дерипаска выразил мнение, что власти России несерьезно относятся к американским санкциям. Он заявил, что в Соединенных Штатах разработкой санкций занимаются пять тысяч человек, а в России — всего четверо, передает «Национальная служба новостей».
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