В Кремле ответили на критику Дерипаски о борьбе против санкций

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Путин. Архив, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков заявил, что с последствиями санкций США борются правительство, руководство и промышленность России Фото: Александр Мамаев © URA.RU
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Санкции против России вообще и Урала в частности

В Кремле раскритиковали слова российского бизнесмена Олега Дерипаски, который сказал, что борьбой с последствиями американских санкций против России занимаются четыре человека. Об этом во время конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Некоторые предприниматели хотели бы, чтобы процессы по суверенизации экономики и импортозамещению в секторе производств производились быстрее. Но говорить, что этим занимаются только четыре человека неверно», — отметил Песков, отвечая на вопрос URA.RU. По словам официального представителя Кремля, над минимизацией эффектов от санкций США работает правительство, руководство и промышленность страны.

Ранее Олег Дерипаска выразил мнение, что власти России несерьезно относятся к американским санкциям. Он заявил, что в Соединенных Штатах разработкой санкций занимаются пять тысяч человек, а в России — всего четверо, передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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