Apple объявила о переносе выпуска новых iPhone

Apple решила перенести релиз новой модели iPhone на несколько недель. Об этом, по данным Bloomberg, официально объявил финансовый директор компании Лука Маэстри во время разговора о доходах компании.
«В прошлом году мы начали продавать новые iPhone в конце сентября. В этом году мы ожидаем, что поставки будут доступны через несколько недель», — приводит слова Маэстри американский портал о компьютерной технике и гаджетах The Verge.
Топ-менеджер, как отмечается, не стал раскрывать причину переноса выпуска смартфона, однако слухи об этом ходили на протяжении последних нескольких месяцев. К примеру, ранее газета The Wall Street Journal сообщала о переносе массового производства iPhone на месяц.
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