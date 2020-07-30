30 июля 2020

Apple объявила о переносе выпуска новых iPhone

© Служба новостей «URA.RU»
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Новая модель iPhone выйдет на несколько недель позже запланированного (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Apple решила перенести релиз новой модели iPhone на несколько недель. Об этом, по данным Bloomberg, официально объявил финансовый директор компании Лука Маэстри во время разговора о доходах компании.

«В прошлом году мы начали продавать новые iPhone в конце сентября. В этом году мы ожидаем, что поставки будут доступны через несколько недель», — приводит слова Маэстри американский портал о компьютерной технике и гаджетах The Verge.

Топ-менеджер, как отмечается, не стал раскрывать причину переноса выпуска смартфона, однако слухи об этом ходили на протяжении последних нескольких месяцев. К примеру, ранее газета The Wall Street Journal сообщала о переносе массового производства iPhone на месяц.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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