31 июля 2020

Профессор экономики назвал две причины падения курса рубля. Прогноз на второе полугодие 2020

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Нижневартовск, купюры, доллары, евро, деньги, валюта
В этом году рубль, скорее всего, не сможет отыграть позиции у доллара и евро, считает Тагир Хузиятов Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Падение курса рубля по отношению к доллару и евро произошло из-за начала открытия границ России с другими странами. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился профессор кафедры мировой экономики Школы экономики и менеджмента (ШЭМ ДВФУ) Тагир Хузиятов. По мнению эксперта, падение рубля продолжится до конца 2020 года.

«Почему именно сейчас произошло такое снижение [рубля к доллару и евро] — отчасти из-за роста спроса на валюту, в связи с тем, что вернулась возможность выезжать за границу», — сказал Хузиятов, пояснив, что в разгар пандемии коронавируса у россиян не было необходимости покупать доллары и евро несколько месяцев из-за закрытых границ.

Курс рубля по отношению к доллару и евро неустойчив и зависит от множества факторов, причем как долгосрочных, так и краткосрочных, отмечает экономист. «Еще одна причина — начало выплат дивидендов крупными компаниями. Акционеры, не являющиеся резидентами, как правило, все или часть полученных в рублях дивидендов конвертируют в валюту», — отметил собеседник.

До конца 2020 года рубль вряд ли сможет укрепить свои позиции, прогнозирует эксперт. «Думаю, что до конца года доллар будет стоить 75 рублей с колебаниями. Евро сейчас, пожалуй, на пике своей мощи по отношению и к рублю, и к доллару. Наверно, в интервале 85-90 рублей за евро будет курс до конца этого года», — заключил Хузиятов.

Днем ранее, 31 июля, курс евро достиг отметки в 88 рублей, передает RT. Доллар торговался на отметке в 74,42 рубля.

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Экономика

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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