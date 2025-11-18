Скончался звезда сериалов «Лихие» и «Диверсант» Поляков
Актера не стало в возрасте 45 лет
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Не стало российского актера Вячеслава Полякова, который был известен по таким сериалам, как «Лихие» и «Диверсант». Об этом сообщили новостные telegram-каналы.
«Умер актер сериалов „Лихие“ и „Диверсант“ Вячеслав Поляков. Ему было 45 лет», — указано в посте telegram-канала Shot. Предположительной причиной смерти стала онкология.
На счету актера роли более чем в 30 работах. Среди них: «Склиф», «Ищейка», «Спецназ 2». Помимо этого он был преподавателем сценического движения.
Смерть Вячеслава Полякова, известного по сериалам «Лихие» и «Диверсант», стала еще одной утратой в сфере российского кинематографа в этом году. Ранее общественность потрясла новость об убийстве кинооператора и режиссера Сергея Политика, который работал над такими проектами, как «Закрытая школа» и «Вернуть жизнь».
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.