СК возбудил дело о халатности после смерти ребенка в Балашихе

Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по статье «халатность» после смерти ребенка в Балашихе. Об этом сообщили в ГСУ СК России по региону.

«По результатам проверки по факту халатности, допущенной должностными лицами окружного управления социального развития, повлекшей смерть ребенка, следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело», — указано в сообщении ведомства в telegram -канале. Отмечается, что дело возбуждено по статье «Халатность» (293 УК РФ).

Инцидент в Балашихе произошел 18 ноября. Тогда произошло убийство шестилетнего мальчика, предположительно, его матерью. Тело ребенка было найдено на балконе квартиры, а фрагменты тела — в Гольяновском пруду в Москве. Женщина призналась в убийстве на допросе, мотивы своего поступка она пояснить не смогла. Об этом сообщало RT.