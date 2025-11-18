Девять человек претендуют на должность «уволенного ***» самарского чиновника
В Самарской области проводят комиссию по выбору нового главы Кинельского района
Девять кандидатов подали документы для участия в конкурсе на должность главы Кинельского района Самарской области, ранее занимаемую Юрием Жидковым. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. В сети популярно видео, на котором самарский губернатор Вячеслав Федорищев хлопает Жидкова по плечу и говорит «уволен, ***».
«Муниципалитет сообщил о девяти подавших заявки. Итоговое заседание конкурсной комиссии планируется 20 ноября», — сообщила представительница пресс-службы правительства Самарской области, ее слова передает РИА Новости.
Предыдущий конкурс на должность главы района, который прошел 29 сентября, не состоялся из-за отсутствия кандидатов. С конца октября проводится повторный конкурс, прием документов завершился 16 ноября. Итоговое заседание конкурсной комиссии, на котором отберут претендентов, допустимых к дальнейшему участию в конкурсе, запланировано на 20 ноября.
Увольнение предыдущего главы Кинельского района Юрия Жидкова стало предметом широкого обсуждения. Во время осмотра школы в Кинельском районе губернатор несколько раз спросил, что за камень лежит в траве. Глава района объяснил, что камень не убрали после закладки памятника в честь героев Великой Отечественной войны. Мемориальная табличка на камне была в плохом состоянии, сам камень лежал в кустах. Федорищев заявил, что это ненадлежащее отношение к памяти героев, и, похлопав Жидкова по плечу, уволил его с матом.
