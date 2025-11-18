Логотип РИА URA.RU
Запад затрепетал после нового предупреждения Путина

Daily Express: Запад столкнулся с мрачной реальностью из-за нового оружия России
18 ноября 2025 в 12:21
Новая ракета России, представленная Путиным, пугает Запад

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Запад столкнулся с «мрачной реальностью» после заявления президента России Владимира Путина о новой атомной подводной лодке, оснащенной ракетными комплексами «Посейдон». Об этом пишет британское издание Daily Express.

«Путин представил новую „ужасающую“ атомную подводную лодку с носителем комплексов „Посейдон“», — подчеркивает Daily Express. Издание отмечает, что новое оружие позволит России эффективно защищать морские границы и отстаивать национальные интересы.

Путин заявил о проведении испытаний подводного аппарата «Посейдон» с ядерной силовой установкой 29 октября. По словам главы государства, перехват этой ракеты технически невозможен для других стран, а возможности данного оружия существенно опережают мировые аналоги. А перед этим Путин сообщил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. Начальник Генштаба Валерий Герасимов в докладе президенту отметил высокие возможности «Буревестника» по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны.

