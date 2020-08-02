Отходы из переполненных септиков пошли через верх (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Лабытнанги (ЯНАО) фекальная канализация всерьез отравила жизнь жителям улицы Пионерской. Разливы отходов сняли на видео горожане и опубликовали в местных группах в социальных сетях.

«Сколько можно этим дышать? Кто-то что-то делать вообще будет??? Дети бегают эту заразу по квартирам по подъездам разносят», — написала автор видео Ольга Сагоцьян. По словам жительницы города, происходящее «осточертело порядком».

Представители управления ЖКХ администрации Лабытнанги в комментариях под записью отметили, что ситуация взята под контроль. Информация о сложившейся ситуации была передана в управляющую компанию и на предприятие, осуществляющее откачку септиков и вывоз отходов.

Кроме того, по словам представителей городского УЖКХ, для оперативного разрешения подобных ситуаций необходимо звонить в Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) по телефону 112. Заявок с указанного адреса, как сообщается, не поступало.