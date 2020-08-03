Сербское СМИ упомянуло Дерипаску в скандале с арестом проституток

Олег Дерипаска мог присутствовать на вечеринке, где были эскортницы Фото: Антон Белицкий © URA.RU

В Сербии арестовали проституток, которые оказывали свои услуге на вечеринке, где присутствовали состоятельные люди. По данным иностранного СМИ, на этом же мероприятии якобы находился российский миллиардер Олег Дерипаска. Представитель бизнесмена эту информацию опроверг.

Как пишет издание Republika, организатором двухдневной вечеринки на яхте на модном курорте Порто-Монтенегро выступил финансист Натаниэль Ротшильд. По данным СМИ, на мероприятии якобы присутствовали Олег Дерипаска, а также президент Черногории Мило Джуканович, лорд Питер Мендельсон и звезда сериала «Секс в большом городе» Синтия Никсон.

«Наряду с веселыми аниматорами на вечеринке была небольшая армия проституток», — пишет Republika. После мероприятия эскортниц арестовала полиция. По данным издания, такие девушки зарабатывают на яхтах влиятельных людей в Черногории до 3000 евро за один день.

В разговоре с URA.RU пресс-секретарь Олега Дерипаски отметила, что данные сербского СМИ являются ложными. «Олег Владимирович [Дерипаска] на описанном в статье мероприятии не присутствовал», — сообщила представитель бизнесмена.

Ранее имя Дерипаски уже звучало в громком скандале. В 2018 году Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование, авторы которого утверждают, что олигарх Олег Дерипаска пользовался услугами девушек-эскортниц. В расследовании утверждалось, что Дерипаска, модель Анастасия Вашукевич, известная под псевдонимом Настя Рыбка, и экс-зампред правительства Сергей Приходько вместе отдыхали на яхте. Позже Дерипаска отсудил у Рыбки миллион за то, что она опубликовала информацию о его личной жизни.

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