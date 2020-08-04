Когда в России начнут испытывать вакцину от коронавируса на детях

По словам Гинцбурга, центр Гамалеи никогда не проводил испытания на детях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Национальный исследовательский центр имени Гамалеи готов начать испытания вакцины от коронавируса на детях в начале 2021 года. Об этом сообщил директор центра Александр Гинцбург.

«[Вместе с педиатрами] мы сейчас пишем пакет документов, которые представим в Минздрав, чтобы на детях можно было проводить [испытания], но только после того, как мы закончим все исследования на взрослых», — цитирует РИА «Новости» Гинцбурга. По его словам, центр Гамалеи никогда не проводил испытания на детях. Отмечается, что последняя фаза проверки вакцины на взрослых продлится три месяца. После этого вакцину можно будет испытывать на детях.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что первую вакцинацию планируется провести в октябре. Первыми на очереди стоят учителя и медики. Во время испытаний за ними наблюдают специалисты.

Ведущий научный сотрудник института клинической экспериментальной медицины Александр Чепурнов заявил, что осенью в России может быть резкое увеличение числа случаев коронавируса из-за начала работы школ. Минобороны РФ сообщило об успешном завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной совместно с исследовательским центром имени Гамалеи. Специалисты Сеченовского университета находятся на связи с добровольцами и они могут в любой момент обратиться за медицинской помощью, передает RT.

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