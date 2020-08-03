Россию ждет новая вспышка коронавируса в начале учебного года

Осенью в России может быть резкое увеличение случаев коронавируса из-за начала работы школ. Об этом URA.RU рассказал ведущий научный сотрудник института клинической экспериментальной медицины Александр Чепурнов.
Ранее директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина от коронавируса будет недоступна для детей, пока не закончатся испытания на взрослых. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что первую вакцинацию планируется провести в октябре. Готовятся документы для регистрации препарата. В первую очередь вакцинировать будут учителей и медиков. После вакцинации за ними понаблюдают специалисты.
«Дети больше подвержены опасности, чем взрослые, — они больше общаются с окружающими», — рассказал Чепурнов. Он отметил, что начало учебного года в школах может повлечь за собой вспышку заражений коронавирусом. «Да, в школах будут приниматься меры безопасности против COVID-19, но насколько это эффективно, трудно сказать», — добавил Чепурнов. Однако, несмотря на опасность, прививать детей можно будет только после подтверждения безопасности вакцины.
По словам ученого, случаев заражения коронавирусом осенью станет значительно больше еще и из-за того, что люди пренебрегают техникой безопасности. «При разумном поведении взрослых катастрофы не произойдет», — отметил Чепурнов, добавив, что в противном случае власти могут вернуть режим полной самоизоляции.
Минобороны РФ сообщило, что последние обследования тестировавших вакцину от COVID-19 добровольцев показали наличие у них иммунитета. Финальная проверка состоялась в главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко, передает телеканал 360.
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