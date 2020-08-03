Полиция ищет медиков, которые незаконно подрабатывли Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Полиция Свердловской области массово проверяет случаи, когда во время карантина по коронавирусу медики уходили на больничный и работали в частных клиниках. По данным источника, близкого к правоохранительным органам, уже возбуждены уголовные дела, их число может вырасти.

«Есть распоряжение сверять данные Фонда социального страхования по выплатам больничных и доходы из частных клиник», — рассказал инсайдер. Он уточнил, что в случаях, когда выплаты дублируются, это можно интерпретировать как нарушение статьи 159 прим 2 УК («Мошенничество при получении выплат»). Наказание по этой статье — от крупного штрафа до ограничения свободы сроком до двух лет.

В УМВД по городу Екатеринбургу заявили, что не располагают информацией о возбужденных уголовных делах. Также об отсутствии информации заявили в пресс-службе горздрава и регионального минздрава. Оперативно получить комментарии в областном Фонде социального страхования не удалось — на звонок в фонде никто не ответил, также не был получен оперативный ответ в мессенджере.

В то же время источники в медицинской среде сообщают, что параллельная работа врачей в государственных и частных клиниках — практика постоянная. Есть медики, которые берут себе небольшую нагрузку и успевают зарабатывать в свободное время, а есть те, кто негласно нарушает закон. В то же время инсайдер отметил, что доказать состав преступления будет проблематично. «Поступления денег во время больничного можно объяснить премией, надбавками и другими подобными причинами. Медучреждения всегда „прикроют“ своих врачей. Тем более, что во время коронавируса часть специалистов осталось без приемов и потеряли заработки», — сообщил собеседник агентства.