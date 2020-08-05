Ректор, ставший героем слухов, получил поддержку главы Минстроя

Министр строительства РФ Владимир Якушев лично взялся за усиление статуса врио ректора Московского государственного строительного университета (МГСУ) Павла Акимова. Так собеседники URA.RU в политсреде расценили поездку федерального чиновника в вуз, которая состоялась, несмотря на запущенную серию слухов о связях Якушева с руководителем МГСУ.
Ранее в политических telegram-каналах прошла волна сообщений о возможной отставке министра Якушева и его переходе на должность ректора МГСУ. Врио ректора Павла Акимова в пабликах называли ставленником Якушева, якобы он нужен чиновнику, чтобы подготовить почву под назначение. При этом эксперты говорили URA.RU, что слухи могут быть на пользу Акимову в случае проведения новых выборов ректора вуза (в начале года они были отменены из-за пандемии коронавируса), так как сигнализируют о его близости к высокопоставленному чиновнику.
4 августа Якушев лично посетил МГСУ. Как сообщила пресс-служба министерства, госслужащий провел в вузе заседание совета «Национального объединения строителей». По фотографиям с мероприятия видно, что Акимов повсюду сопровождал министра. Политолог Сергей Маркелов в разговоре с URA.RU подтвердил, что министр мог перенести посещение МГСУ на более поздний срок, учитывая волну слухов.
«Совершенная поездка как бы подтверждает сигнал, что это человек Якушева. Думаю, здесь реализуется сценарий по расширению контроля Минстроя над вузом, — сказал URA.RU Маркелов. — Прошла демонстрация своего кандидата, он усилился. Это делается для того, чтобы другие лоббисты расслабились и понимали, что сюда дергаться нет смысла».
Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу министерства строительства РФ, ответ пока не поступил.
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