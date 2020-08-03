О минстрое РФ пустили слух, чтобы усилить главу московского вуза

Волна слухов про отставку министра строительства РФ Владимира Якушева связана с грядущими выборами ректора Московского государственного строительного университета (МГСУ), считают собеседники URA.RU в политической среде. Дело в том, что публикуемые сообщения повышают шансы врио ректора вуза Павла Акимова на получение должности без приставки врио, так как сигнализируют о его связях с высокопоставленным чиновником.
В политических telegram-каналах прошла волна сообщений о возможной отставке министра Якушева. Она началась с паблика «ВЧК-ОГПУ» (88 тысяч подписчиков), который 29 июля сообщил, что будущее место чиновника — МГСУ. Якобы готовиться к переходу на новую должность министр начал заранее: «Для чего еще весной этого года подобрал кандидатов, готовых временно, до его прихода, исполнять обязанности ректора — Павла Акимова. Главное его достоинство — полная лояльность Якушеву. В личной беседе перед назначением, он пообещал в нужное время отказаться от должности». Тему затем подхватил «Незыгарь» (344 тысячи подписчиков).
Процедура выдвижения и согласования кандидатов на должность ректора МГСУ началась в январе 2020 года после того, как руководящий пост покинул профессор Андрей Волков. Однако выборы были перенесены министерством образования на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Затем врио ректора был назначен профессор Павел Акимов, работавший до этого в вузе в разных должностях с 2000 по 2017 год. Политолог Сергей Маркелов считает, что в случае назначения новых выборов ректора Акимов будет иметь серьезные шансы на успех благодаря тиражируемым слухам.
«Такой сценарий, когда вскрывают патронов, может сыграть на усиление данного человека. Его окружение получает ответ на вопрос: „Ты чьих будешь?“ Приближение Акимова к близкому кругу Якушева — это определенное усиление. Видимо, было маловато ресурса, поэтому была слита данная история», — сказал агентству Маркелов.
В пресс-службе минстроя РФ URA.RU заявили, что «не комментируют слухи», ответ на запрос от пресс-службы МГСУ пока не поступил.
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