Силуанов допустил более быстрое восстановление экономики РФ

Министр финансов России Антон Силуанов допустил менее глубокий спад экономики страны из-за пандемии коронавируса и более динамичное восстановление. Так он отреагировал на решение рейтингового агентства Fitch сохранить оценку суверенного кредитного рейтинга страны на уровне BBB со стабильным прогнозом.
По словам Силуанова, решение Fitch является подтверждением того, что выстроенная в России макроэкономическая конституция « сохраняет устойчивость даже в условиях турбулентной внешней конъюнктуры». Министр напомнил, что власти страны в условиях пандемии приняли беспрецедентные меры поддержки россиян и бизнеса, которые оказались эффективными. Это позволило избежать стрессового развития ситуации на рынке труда, а также добиться постепенного восстановления потребительской активности.
«В целом падение экономики может оказаться не таким глубоким, а восстановление более динамичным, чем в других странах», — приводит РБК слова Антона Силуанова, который также добавил, что по мере восстановления экономики страна вернется к принципам бюджетной политики, которые обеспечивают стабильность на рынке и ускорят частные инвестиции. Это будет достигнуто с помощью низких процентных ставок.
Ранее, как напоминает RT, Fitch подтвердило долгосрочные экономические возможности России на удовлетворительном уровне BBB со стабильным прогнозом. По данным рейтингового агентства, российский ВВП из-за пандемии сократится в этом году на 5,2%, а принятые властями меры позволят повысить макроэкономическую стабильность.
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