Эпидемиолог заявил о новой группе риска по коронавирусу

По словам Тотоляна, те, кто заболеет осенью, могут переносить коронавирус тяжелее, чем заразившиеся в начале эпидемии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Осенью будет вспышка заболеваемости коронавирусом среди тех людей, кто долго сидел на самоизоляции. Об этом рассказал директор научно-исследовательского института микробиологии и эпидемиологии им. Пастера Арег Тотолян.

«Те, кто длительное время сидел дома и не имел контактов, не переболел, но и не получил пассивной иммунизации (введение антител к вирусу — прим. ред.). Рано или поздно эти люди выйдут из своего „бункера“ и не исключено, что переболеют», — цитирует «Интерфакс» Тотоляна. Отмечается, что количество заболеваний в этот период увеличится. По словам Тотоляна, те, кто заболеет осенью, могут переносить коронавирус тяжелее, чем заразившиеся в начале эпидемии.

Тотолян отметил, что количество заболеваний увеличится незначительно и бояться заболеть не нужно. По его словам, можно получить иммунитет, переболев коронавирусом. «Кто должен переболеть — переболеет», — добавил Тотолян.

Пандемия будет продолжаться до тех пор, пока общество в целом не приобретет коллективный иммунитет. Процент переболевших должен составлять 60-70%, передает телеканал 360. Другим способом защититься от вируса является вакцинация.

Ранее вирусолог и профессор Анатолий Альтштейн заявил, что вторая волна COVID-19 может настигнуть Россию осенью, когда в страну вернутся холода. Замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев сообщил, что регистрация вакцины от COVID-19, которая была разработана центром имени Гамалеи, запланирована на 12 августа.

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