За последние сутки в России выявлено 5 212 новых случаев коронавируса Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За последние сутки в России выявлено 5 212 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

«За последние сутки в России выявлено 5 212 новых случаев коронавируса в 85 регионах», — говорится в сообщении оперштаба. Жертвами вируса стали 129 человек, полностью излечились — 6 615.

Рейтинг по количеству заболевших вирусом возглавляет Москва. Там зафиксирован 691 новый случай заболевания за сутки. На втором месте Свердловская область с 178 случаями. На третьем — Московская область, где выявили 161 заболевших.

Среди уральских регионов статистика следующая: ХМАО — 127 заболевших, Пермский край — 68, Тюменская область — 77, ЯНАО — 88, Курганская область — 21, Челябинская область — 87.

Таким образом, с начала эпидемии в России зафиксировано 882 347 заболевших. Из них жертвами инфекции стали 14 854 человек, вылечиться удалось 690 207 инфицированным.

Ранее вирусолог и профессор Анатолий Альтштейн заявил, что вторая волна COVID-19 может настигнуть Россию осенью, когда в страну вернутся холода, пишет агентство Nation News. Тем временем замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев сообщил, что регистрация вакцины от коронавируса, которая была разработана центром имени Гамалеи, запланирована на 12 августа, передает RT.

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