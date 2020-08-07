В Минздраве раскрыли, кто первым получит вакцину от коронавируса

Российскую вакцину от коронавируса в первую очередь получат жители страны, входящие в группу риска — врачи, работающие с зараженными пациентами и пожилые люди. Об этом заявил замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев.
«Первыми будут привиты медицинские работники и пожилые люди», — цитирует Гриднева РИА «Новости». По его словам, в настоящее время первый российский противовирусный препарат проходит последнюю стадию испытаний. Регистрация вакцины намечена на 12 августа.
Чиновник подчеркнул, что оценивать эффективность российской вакцины будут после формирования популяционного иммунитета. По данным Роспотребнадзора, наиболее силен этот тип иммунитета у детей, сообщает «Национальная служба новостей». По состоянию на середину июля, средний уровень популяционного иммунитета в целом по России составляет 26%.
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