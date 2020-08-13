Каждому шестому жителю страны запретят выезд за рубеж

Россиян с долгами не выпустят за границу Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Практически четыре млн россиян оказались злостными должниками по алиментам, штрафам ГИБДД, услугам ЖКХ и кредитам, которым закрыт путь за границу. Как отметили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП), количество невыездных в этом году возросло на 10%.

На 1 июля у приставов накопилось почти 14 млн судебных постановлений о взыскании долгов со злостных неплательщиков по штрафам ГИБДД, 6,9 млн — по кредитам, 2,6 млн — по услугам ЖКХ и 795,9 тыс. по алиментам, пишут «Известия». В ФСПП уточняют, что в числе невыездных на эту дату числилось 3,9 млн должников. Самое большое их число проживают в Краснодарском и Красноярском краях, Московской, а также Иркутской и Кемеровской областях.

В коллекторских организациях отмечают, что если раньше мера по «закрытию» границ была эффективной — 30-40% гасили долг в преддверии отпусков, то во время пандемии ее действенность заметно снизилась. «Граждане знают, что поехать отдыхать за рубеж всё равно нельзя, то есть данная мера никак не повлияет на их образ жизни», — отметил гендиректор компании «Юником24» Юрий Кудряков.

В мае 2020 года число просроченных ипотечных займов в России выросло на 36% по сравнению с мартом — до 79 тысяч. Ухудшение платежной дисциплины может быть связано с падением доходов из-за карантинных мер, передает телеканал 360.

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