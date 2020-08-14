ЦИК Белоруссии опубликовал официальные итоги выборов

На президентских выборах в Белоруссии действующий глава республики Александр Лукашенко победил с результатом более 80% голосов избирателей. Об этом свидетельствует официальная статистика Центральной избирательной комиссии Белоруссии.
«Лукашенко получил 80,1% голосов», — говорится в сообщении. Его соперница от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,1%.
Ранее сообщалось, что в Минске действующий президент страны получил 64,49% голосов, а Тихановская 14,92%, передает RT. Глава участковой избирательной комиссии № 25 Витебска Сергей Питаленко подтвердил, что результаты голосования были фальсифицированы.
С 9 августа в стране начались протесты и столкновения с силовиками. С первого дня митингов сотрудники милиции применяют слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Затем в Белоруссии начались забастовки на производствах.
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