Лукашенко побил рекорд Путина на президентских выборах

Александр Лукашенко обошел оппозицию на выборах Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

По предварительным итогам президентских выборов в Белоруссии, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов. Об этом сообщили в ЦИК республики. На выборах президента в России 2018 году Владимир Путин набрал 76,69% голосов избирателей, что стало его лучшим результатом за все годы президентства.

«В Белоруссии озвучили предварительные итоги выборов президента. Лукашенко — 80,23%», — сообщили в ЦИК На втором месте — кандидат от оппозиции, домохозяйка Светлана Тихановская с 9,9% голосов, против всех кандидатов проголосовали 6,02% избирателей, передают РИА «Новости». Отмечается, что выборы признаны состоявшимися и то, что их результаты изменятся маловероятно.

Противниками Лукашенко на выборах стали сопредседатель общественного движения «Говори правду» Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень.

Массовые протесты в Минске и других городах Белоруссии начались после закрытия участков 9 августа. Люди вышли на улицы после объявления предварительных итогов выборов, на которых лидировал Лукашенко. Протестующих разгоняют светошумовыми гранатами и резиновыми пулями, пишет «Национальная служба новостей». В МВД Белоруссии сообщили, что полностью контролирует ситуацию на несанкционированных массовых мероприятиях, передает телеканал 360.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков. Руководитель СК Иван Носкевич, слова которого приводит агентство БелТА, сообщил, что все противоправные действия сопровождались насилием в отношении сотрудников милиции, десятки из которых пострадали.

Доцент МГИМО МИДа России Кирилл Коктыш и эксперт по проблемам российско-белорусский отношений Дмитрий Болкунец считают, что победа Лукашенко на выборах приведет к самым массовым в истории республики протестам и жестоким репрессиям, как в 1937 году.

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