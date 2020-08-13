Губернатор Махонин впервые раскрыл данные о семье

В 2019 году врио Дмитрий Махонин зарабатывал 10500 рублей в день Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин впервые раскрыл данные о семье. Они содержатся в декларации главы региона за 2019 год, которую опубликовала краевая администрация.

В сведениях о доходах у Махонина отсутствует супруга, но есть четверо несовершеннолетних детей. По итогам за 2019 год врио губернатора заработал 3 млн 841 тысячу рублей.

«Махонин Д. Н. временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края — 3 841 481,18», — сказано в опубликованном документе. Эти деньги Махонин получил еще занимая должность начальника управления регулирования ТЭК и химпромышленности ФАС России. В 2018 году его доход был почти на полтора миллиона меньше — 2 млн 479 тысяч рублей.

Также за год у Махонина появилась новая квартира площадью 124,6 квадратных метров. Кроме того, он пользуется двумя квартирами площадью 102 и 118 квадратных метров, земельным участком 2400 квадратных метров и жилым домом площадью 96,6 квадратных метров. В декларации указано, что у него есть четыре несовершеннолетних ребенка (в 2018 — три), а сведения о супруге отсутствуют.