В России водителей будут судить за фальшивый техосмотр

Российских водителей привлекут к уголовной ответственности за намеренное обращение к организациям, которые проводят технический осмотр машин без соответствующей аккредитации. Об этом журналистам рассказали в пресс-центре МВД России.
«За приобретение в целях использования заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, например, диагностической карты, ч. 3 ст. 327 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность», — пишет ТАСС. В случае, если в отношении гражданина совершены противоправные действия при проведении техосмотра автомобиля, ему следует обратиться в территориальный орган внутренних дел с соответствующим заявлением, уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что водители, неоднократно нарушавшие правила дорожного движения, могут лишиться возможности пользоваться каршерингом — арендой автомобилей. Данное наказание в Кодекс об административных нарушениях предложил ввести глава ГИБДД Михаил Черников. По его мнению, такие автомобилисты несут потенциальную угрозу для законопослушных граждан.
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