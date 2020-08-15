15 августа 2020

В России водителей будут судить за фальшивый техосмотр

© Служба новостей «URA.RU»
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Праворульные автомобили. Старые японские автомобили. Челябинск, правый руль, водитель автомобиля, праворульные автомобили, японские авто
За поддельный документ предусмотрена уголовная ответственность Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российских водителей привлекут к уголовной ответственности за намеренное обращение к организациям, которые проводят технический осмотр машин без соответствующей аккредитации. Об этом журналистам рассказали в пресс-центре МВД России.

«За приобретение в целях использования заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, например, диагностической карты, ч. 3 ст. 327 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность», — пишет ТАСС. В случае, если в отношении гражданина совершены противоправные действия при проведении техосмотра автомобиля, ему следует обратиться в территориальный орган внутренних дел с соответствующим заявлением, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что водители, неоднократно нарушавшие правила дорожного движения, могут лишиться возможности пользоваться каршерингом — арендой автомобилей. Данное наказание в Кодекс об административных нарушениях предложил ввести глава ГИБДД Михаил Черников. По его мнению, такие автомобилисты несут потенциальную угрозу для законопослушных граждан.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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