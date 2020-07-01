В России придумали новое наказание для водителей-нарушителей

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Старт работы сервиса каршеринга
Владельцев каршерингов хотят обязать вести собственную базу нарушителей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Водители, неоднократно нарушавшие правила дорожного движения, могут лишиться возможности пользоваться каршерингом — арендой автомобилей. Данное наказание в Кодекс об административных нарушениях предложил ввести глава ГИБДД Михаил Черников.

«Важно повышать требования к пользователям услуги каршеринга. Например, путем запрета управлять арендованным автомобилем, если водитель был неоднократно замечен в противоправном поведении за рулем», — приводит «Аргументы и факты» слова главы ведомства.

Инициатива Черникова заключается в передаче российским каршеринговым компаниям полномочий для создания и ведения собственной базы подобных нарушителей. Предполагается, что ГИБДД будет предоставлять компаниям требуемую информацию.

Ранее с аналогичной инициативой выступал начальник управления надзорной деятельности ГИБДД Роман Мишуров, сообщает RT. По его словам, подобные водители несут потенциальную угрозу для законопослушных граждан.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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