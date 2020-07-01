В России придумали новое наказание для водителей-нарушителей

Водители, неоднократно нарушавшие правила дорожного движения, могут лишиться возможности пользоваться каршерингом — арендой автомобилей. Данное наказание в Кодекс об административных нарушениях предложил ввести глава ГИБДД Михаил Черников.
«Важно повышать требования к пользователям услуги каршеринга. Например, путем запрета управлять арендованным автомобилем, если водитель был неоднократно замечен в противоправном поведении за рулем», — приводит «Аргументы и факты» слова главы ведомства.
Инициатива Черникова заключается в передаче российским каршеринговым компаниям полномочий для создания и ведения собственной базы подобных нарушителей. Предполагается, что ГИБДД будет предоставлять компаниям требуемую информацию.
Ранее с аналогичной инициативой выступал начальник управления надзорной деятельности ГИБДД Роман Мишуров, сообщает RT. По его словам, подобные водители несут потенциальную угрозу для законопослушных граждан.
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