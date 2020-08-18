18 августа 2020

В Минске приземлился лайнер ФСБ России

© Служба новостей «URA.RU»
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Двадцатый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, аэропорт, стоянка самолета, самолет, воздушное судно под охраной
Белорусская оппозиция считает, что на лайнере прилетела делегация из России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Протесты в Белоруссии

В аэропорту Минска приземлился лайнер Ту-214 с бортовым номером RA-64523. По информации из открытых источников, самолет относится к авиации ФСБ.

Самолет вылетел из Внуково, сообщает РБК. Изданию удалось узнать, что выпущен он был на Казанском авиационном заводе (КАПО им. Горбунова).Там же сообщили, что аббревиатура в названии модификации расшифровывается как «высотный пункт управления». Лайнер в 2013 году передали ФСБ. В последнее время он использовался для полетов директора ФСБ Александра Бортникова.

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в своем телеграм-канале разместил скриншоты, в которых указывается, что оппозиционеры рассчитывают увидеть делегацию из России, и для этого они тщательно наблюдают за российским посольством, выставив неподалёку своих людей, пишет «Царьград».

12 августа, по данным издания, в Белоруссию из Москвы прибыли сразу два борта Воздушно-космических сил, оборудованные спецсвязью. Протесты в белорусских городах начались 9 августа после объявления итогов президентских выборов. Действующий глава Александр Лукашенко по данным ЦИК набрал 80,1% голосов, его главный соперник Светлана Тихановская — 10%. Оппозиция считает, что выборы были сфальсифицированы.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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