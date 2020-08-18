В Минске приземлился лайнер ФСБ России

В аэропорту Минска приземлился лайнер Ту-214 с бортовым номером RA-64523. По информации из открытых источников, самолет относится к авиации ФСБ.
Самолет вылетел из Внуково, сообщает РБК. Изданию удалось узнать, что выпущен он был на Казанском авиационном заводе (КАПО им. Горбунова).Там же сообщили, что аббревиатура в названии модификации расшифровывается как «высотный пункт управления». Лайнер в 2013 году передали ФСБ. В последнее время он использовался для полетов директора ФСБ Александра Бортникова.
Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в своем телеграм-канале разместил скриншоты, в которых указывается, что оппозиционеры рассчитывают увидеть делегацию из России, и для этого они тщательно наблюдают за российским посольством, выставив неподалёку своих людей, пишет «
12 августа, по данным издания, в Белоруссию из Москвы прибыли сразу два борта Воздушно-космических сил, оборудованные спецсвязью. Протесты в белорусских городах начались 9 августа после объявления итогов президентских выборов. Действующий глава Александр Лукашенко по данным ЦИК набрал 80,1% голосов, его главный соперник Светлана Тихановская — 10%. Оппозиция считает, что выборы были сфальсифицированы.