Экономист назвал золотое правило для хранения сбережений

Хранить деньги всегда нужно в валюте платежа. Об этом, комментируя многочисленные прогнозы о грядущих изменениях в России, заявил экономист Никита Масленников.
Ранее его коллега Михаил Делягин предрек миру «роковой сентябрь». Он заявил о политических и экономических потрясениях, которые могут затронуть многие государства, в том числе США. Поэтому специалист призвал всех хранить свои деньги в единой европейской валюте, швейцарских франках и золотых монетах. Однако Никита Масленников с этим не согласен.
«Есть золотое правило — хранить деньги в валюте платежа. Если вы собираетесь тратить заработанное в России, храните в рублях», — рассказал эксперт Nation News. Он добавил, что в случае поездок заграницу лучше заранее отложить деньги в валюте той страны, куда вы собираетесь.
Ранее экономист, аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк выразил мнение, что ослаблению российской валюты в ближайшее время будут способствовать снятие карантинных мер и сезонные факторы. А аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов думает, что главной причиной падения курса рубля являются процессы внутри страны, передает телеканал 360.
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