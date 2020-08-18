Миру предсказали роковой сентябрь из-за кризиса и общественных волнений Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Будущий сентябрь станет роковым для всех стран в экономическом плане. В этот период решится судьба сразу нескольких больших государств, считает экономист Михаил Делягин.

«Сентябрь должен стать роковым для всего мира и России, в частности. Именно в этом месяце будет решаться дальнейшая судьба как минимум нескольких крупных стран северного полушария, а как максимум — конструкции всего западного мира, куда входит и наша страна», — приводит мнение Делягина Deita.ru. Причиной всему — происходящие сегодня в мире события и увеличивающееся социально-экономическое расслоение.

В частности, в России к переменам могут привести осенние выборы этого года, считает Делягин. Волна протестов в Хабаровске продолжается и велика вероятность, что она продлится и до выборов. Экономист объяснил, если люди заметят на них фальсификации, то протесты, как в Хабаровске, могут захлестнуть всю страну. Кроме того, в условиях нарастающего кризиса начнет падать рубль, что также поспособствует народным волнениям, считает эксперт.

В Америке волнения длятся еще с мая. В сентябре в США подходит к концу президентская гонка. Также заканчивается программа экономической помощи населению Штатов. Все эти факторы способствуют накалу обстановки в стране, считает Делягин.

Кроме того, экономист напомнил, что в Беларуси до сих пор остается неразрешенным политический кризис. Он может закончиться как раз в сентябре. Протесты в Беларуси начались после победы Александра Лукашенко на президентских выборах 9 августа. При этом избирком признал, что на выборах были фальсификации. Лукашенко позже созвонился с российским президентом Владимиром Путиным и попросил помощи, пишет телеканал 360.

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