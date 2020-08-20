Адвокат попросил исключить главные доказательства вины Ефремова

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев просит исключить из доказательств протокол осмотра видеозаписей и диск, признанный вещдоком. Ролик содержит записи первых минут после аварии, его сняли на телефон очевидцы.
«Прошу исключить из доказательств протокол осмотра видеозаписей и диск, признанный вещественным доказательством, где содержатся видео, снятые Женжебиром В. В. на мобильный телефон», — цитирует Пашаева РИА «Новости». По мнению адвоката, видеозаписи получены с нарушением протокола и должны быть признаны недопустимыми. Он также просил исключить данные биологической экспертизы.
Ранее Пашаев заявил, что Михаил Ефремов не находился за рулем в момент ДТП. Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский, в свою очередь, заявил, что представит в суде свидетеля, видевшего Михаила Ефремова за рулем машины в момент ДТП.
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