20 августа 2020

Адвокат попросил исключить главные доказательства вины Ефремова

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Михаил Ефремов, ефремов михаил
Видеозаписи получены с нарушением протокола и должны быть признаны недопустимыми, сказал адвокат Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев просит исключить из доказательств протокол осмотра видеозаписей и диск, признанный вещдоком. Ролик содержит записи первых минут после аварии, его сняли на телефон очевидцы.

«Прошу исключить из доказательств протокол осмотра видеозаписей и диск, признанный вещественным доказательством, где содержатся видео, снятые Женжебиром В. В. на мобильный телефон», — цитирует Пашаева РИА «Новости». По мнению адвоката, видеозаписи получены с нарушением протокола и должны быть признаны недопустимыми. Он также просил исключить данные биологической экспертизы.

Ранее Пашаев заявил, что Михаил Ефремов не находился за рулем в момент ДТП. Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский, в свою очередь, заявил, что представит в суде свидетеля, видевшего Михаила Ефремова за рулем машины в момент ДТП.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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