Адвокат: Ефремов не был за рулем в момент ДТП

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Михаил Ефремов, ефремов михаил
Эльман Пашаев заявил, что провел опрос свидетеля ДТП с участием Ефремова Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
новость из сюжета
ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Актер Михаил Ефремов не находился за рулем в момент ДТП. Об этом в суде заявил его адвокат Эльман Пашаев.

«Я нашел свидетеля, который видел другого человека за рулем джипа Ефремова, и опросил его под протокол», — передает ТАСС. Пашаев попросил суд приобщить к материалам дела протокол опроса человека по имени Алексей Кобец.

По словам свидетеля, в момент ДТП он гулял по Москве и услышал визг тормозов. Подбежав к джипу, Кобец увидел там молодого человека, складывавшего подушку безопасности. На предложение о помощи он якобы ответил нецензурно. На вопрос, являлся ли водителем Михаил Ефремов, свидетель ответил отрицательно, подчеркнул Пашаев.

Пресненский суд постановил допросить Алексея Кобца. Ранее он не давал показаний по делу о ДТП. Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский, в свою очередь, заявил, что представит в суде свидетеля, видевшего Михаила Ефремова за рулем машины в момент ДТП.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы в начале июня. По недоказанным в настоящий момент данным, в состоянии опьянения Ефремов выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Ее водитель Сергей Захаров позднее скончался в больнице. Позднее Ефремов записывал видеообращение, в котором раскаивался перед родственниками погибшего и предлагал всяческую помощь.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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