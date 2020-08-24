У сына Лукашенко заметили российское вооружение. ФОТО

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Russia Arms Expo-2013. RAE-2013. Нижний Тагил, камуфляж, амуниция, военная форма
Николай Лукашенко был экипирован на борту вертолета Ми-8 (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU
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Протесты в Белоруссии

Сын президента Белоруссии Александра Лукашенко — Николай — был экипирован в российский шлем и бронежилет с тремя обоймами к автомату во время полета над Минском. Об этом сообщил telegram-канал «Военный осведомитель».

«Заметить на нем (Николае Лукашенко — прим. ред.) можно шлем „Спартанец“ от российской компании 5,45 Design, а также „плитник“ с тремя магазинами под АК», — передает telegram-канал. На фото Николай Лукашенко на борту вертолета Ми-8.

Ранее сообщалось, что Николай вместе с отцом пролетели над Минском, чтобы осмотреть город после митингов. 23 августа в столице Белоруссии прошел марш протеста, в котором участвовали более 100 тысяч человек, передает RT. Митингующие подошли к резиденции президента, но силовики перекрыли им дорогу.

Николай Лукашенко экипирован в шлем российского производства и бронежилет
Фото: Telegram

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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