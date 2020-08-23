Сын президента Белоруссии Александра Лукашенко надел военную форму и взял автомат. Видео полета Николая Лукашенко с отцом на вертолете опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».
На кадрах видно, как глава государства осматривает ситуацию вокруг своей резиденции с вертолета. На заднем плане Лукашенко-младший поправляет воинское снаряжение и затем выходит из кадра.
Сегодня Лукашенко прибыл в свою резиденцию с автоматом в руках. Глава государства вышел из вертолета с охраной. В СМИ предположили, что одним из вооруженных охранников Лукашенко был его сын. Ранее белорусский лидер заявил, что протестующие возле нее «как крысы разбежались», узнав, что «будет жарко».
В Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы. По официальным данным, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. В тот же день по всей стране начались протесты, которые не утихают до сих пор. Рабочие многих предприятий начали забастовку.
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