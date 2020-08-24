Путин назвал главную проблему России

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Владимир Путин на заводе
По словам президента, Ростову нужно обратить внимание на рынок труда Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Безработица является главной проблемой России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Ростовской области Василием Голубевым.

«Ясно, что это (уровень безработицы — прим. ред.) сегодня одна из главных проблем в стране, это совершенно очевидно», — цитирует ТАСС Путина. По его словам, Ростовской области нужно обратить внимание на рынок труда. Глава государства добавил, что в регионе хорошо развито сельское хозяйство и промышленность.

В июле Путин рассказал, что Россия не допустила взрывного роста безработицы, передает RT. По его словам, у страны есть большой резерв, который позволяет властям работать эффективнее. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что из-за пандемии коронавируса в стране может увеличиться бедность и безработица. Он отметил, что главная задача властей — это повышение качества жизни россиян, передает «Ридус».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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